Mantelle e poncho, i capispalla di tendenza per la stagione invernale

Mantelle e poncho in primo piano nelle tendenze dei capispalla per questo Autunno-Inverno 2014-15. I trend sono vari, non vi resta che scegliere il vostro preferito e rimanere al caldo.

Dolce&Gabbana racconta la storia di una principessa delle nevi, cappucci, decorazioni fanciullesche e colori scuri sono alcune delle caratteristiche principali per descrivere le mantelle che hanno sfilato in passerella.



L’ispirazione di Etro arriva invece dagli anni Sessanta, animo hippy e colori tetri autunnali per le mantelle ampie, da indossare comode, proprio come una coperta in lana.



Romanticismo ed eleganza per Valentino, le mantelle variano da modelli corti più tradizionali, ad altri in pelle con stampa optical. Per il vostro shopping scegliete un poncho in lana grossa, magari con collo alto, proprio come quello di Emilio Pucci, oppure monocolore con frange di Loro Piana.



Bicolore da abbinare ai look più disparati quello di Missoni, e da vero Sherlock Holmes il modello a mini quadretti marrone di Saint Laurent.



