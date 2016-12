Per l'autunno 2015 tornano gli anni Ottanta (riveduti e corretti): ecco i nuovi must-have

La collezione di Balmain era un inno alla donna sensuale e sicura di sè che ha rappresentato l'idealtipo anni 80, fra abiti scintillanti perfetti per una serata in discoteca e completi pantalone dove velluto e plissé coesistono in accostamenti audaci. Anche da LOEWE e Saint Laurent il look ha molti elementi che ricordano quel decennio: dal lamé al chiodo di pelle, dalla gonna in tulle alle calze velate.



Il chiodo, d'altronde, è un pezzo cult che bisognerebbe sempre avere nell'armadio: perfetto quello con le spalle ampie e corto in vita di Faith Connexion, mentre l'abito Balmain in velluto con rouches è l'ideale per una serata speciale. Alle più giovani piaceranno le gonne che ricordano il tutù, da portare anche sopra i jeans.



Il trench in pelle di Céline è quasi un abito, mentre JW Anderson non disdegna stivaloni e cinture ad anello. Da Louis Vuitton tornano le spalle importanti, a metà tra anni 80 e ispirazione vittoriana. Adatto anche all'ufficio l'abito in pelle di Islington mentre quello morbido in plissé di Zara è una soluzione per un aperitivo. Gli stivaletti borchiati, invece, danno un tocco glamour a qualsiasi look.



Il giovane collettivo di designer del marchio Vetements, invece, riporta in auge la giacca da aviatore, che nella versione del brand parigino più cool del momento diventa super lungo e dalle maniche esagerate. Se preferite la versione classica, la trovate anche da Mango. Si abbiano facilmente, infine, i pantaloni Moncler Grenoble con tanto di staffa di cavallo.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it