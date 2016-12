16 settembre 2015 Di suede, pelle o iper classico: scopri il trench che fa per te È il capo principe del guardaroba autunnale, ecco tutti gli spunti dalle passerelle per scegliere il modello giusto Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Con la fine delle vacanze e il ritorno in città, si avvicina il momento tanto temuto del cambio degli armadi, preceduto da un periodo di transizione in cui spesso è difficile vestirsi. Capo principe della stagione autunnale, il trench è l'alleato migliore per affrontare al meglio l'imminente stagione autunnale. Scoprite con noi le ispirazioni direttamente dalle passerelle e i modelli di tendenza.

Per un look da rientro, il colore che in molte preferiscono è l'intramontabile cammello, che si riconferma un must-have anche per l'autunno-inverno 2015. Da Tod's sfuma nel rosa, da Opening Ceremony è in versione workwear. Ispirazione bohemienne, invece, da Gucci. Michael Kors propone un modello corto in pelle, mentre chi ama lo stile scandinavo preferirà la versione minimalista di COS, dai volumi decisamente over.



Dominano le tonalità scure invece sulla passerella di Lemaire e quella di Monique Lhullier. Ci piacciono moltissimo il trench di pelle di Mango e quello in gabardine di Nina Ricci. Morbido e avvolgente il trench lungo in suede di Zara.



Per chi non vuole rinunciare al colore, invece, niente paura: che ne dite del modello a stampa pitonata e maxi bottoni firmato Miu Miu? La giacca corta in senape di Topshop è un classico ritornato di gran moda mentre l'intramontabile Burberry Brit quest'anno si presenta in un intenso color ruggine. Se invece preferite la fantasia, c'è sempre il Burberry Prorsum visto in passerella mentre per le più eccentriche, il trench trasparente di Valentino.



