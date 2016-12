Look da rientro: le alternative in base a gusto e professione

Per la maggior parte degli italiani è arrivato il momento di accantonare la valigia o il borsone e tornare alla vita di tutti i giorni. Quale modo migliore per scegliere dei look nuovi e frizzanti da sfoggiare in ufficio ?

Look di tendenza (in pieno stile 70s)

Maglia semplice in cotone bianco, Marc by Marc Jacobs

Look da rientro in ufficio: business woman

Per un rientro con i fiocchi abbiamo selezionato tre look diversi, scelti in base a esigenze e stili variegati. Scegliete il vostro preferito e prendete spunto.

Business woman: siete il boss del vostro ufficio o quanto meno ambite a diventarlo presto. Per voi la soluzione ideale è una mise tanto semplice quanto ricercata: sono perfetti pantaloni culottes, meglio se in materiale pregiato come quelli di Acne Studios, sdrammatizzati da una maglia in cotone.

Ai piedi décolleté all'ultimo grido e una borsa ampia al braccio.

Casual style: se il vostro ambiente lavorativo è creativo o semplicemente non vi impone particolari regole sul vestiario dei dipendenti, approfittate del rientro come un'ottima scusa per prendervela comoda, anche con i vestiti.

Puntate tutto su un bel paio di jeans e abbinateci una camicia ben stirata e di buona finitura. Per un tocco preppy scegliete poi dei mocassini e una borsa a tracolla, come quella di Tom Ford.

All'ultima moda: pensate già a come vi vestirete la prossima primavera e i cambiamenti vi entusiasmano sempre molto? Il consiglio è quello di giocare con le ultime tendenze, perfetta per il cambio di stagione quella anni Settanta.

Via libera a camicia a quadri, purché sia ben rifinita, jeans a zampa (senza esagerare) e un paio di sandali con doppia banda, come quelli proposti da Ancient Greek Sandals.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it