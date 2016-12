10 ottobre 2014 Jeans: la scelta in base al fisico Amico delle stagioni intermedie, comodo, pratico e sempre alla moda. Ecco i consigli su come orientarsi fra le numerose proposte Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La regola d'oro, accanto a quelle generiche da tenere bene in mente, è sempre provare il modello prescelto prima dell'acquisto cercando di essere più severe possibile nel camerino. Ogni paio di jeans infatti ha la sua storia ed è impossibile aprioristicamente sapere se sarà quello giusto per noi prima di indossarlo. Un jeans deve essere sì confortevole, ma allo stesso tempo deve valorizzarci.

I modelli in auge sono:



- skinny: adatti a tutte coloro che hanno gambe magre, ma soprattutto consigliate a quelle di statura minuta. Con l'aiuto di un tacco infatti, oltre che farci guadagnare qualche centimetro in più, potranno slanciare la silhouette e allungare la gamba. Super alla moda quelli corti o arrotolati sulla caviglia;



- a zampa di elefante: dopo un periodo di oblio eccoli di nuovo alla ribalta. Via libera allora ai ricordi e ai rispolveri, ma attenzione a non esagerare con le ampiezze, permesse solo alle vatusse;



- push-up: ovvero leggings, treggings e jeggings per chi ama mostrare le proprie rotondità, indossando modelli attillatissimi cercando di valorizzarsi il più possibile.



Qualche accorgimento? Non esagerare con le aderenze e all'occorrenza indossare i jeggings con una maglia lunga. Infine per chi ha uno stile giovanile e ama stare al passo con le tendenze i pantaloni "rubati" dal guardaroba di lui ampi e dritti sulla gamba e dall'effetto "strappato".



