Trench: dalle trincee al tuo guardaroba

Vero e proprio oggetto di culto, capo basic must have per il guardaroba maschile e femminile, il trench ha attraversato le epoche della moda senza mai perdere il suo fascino. Nato come cappotto da trincea (trench coat) utilizzato dall’esercito britannico nella guerra di Crimea, viene rivisitato nel 1901 da Thomas Burberry sotto richiesta del Ministero della Guerra inglese, creando un modello che racchiudeva le caratteristiche dell’impermeabile d’ordinanza e del cappotto militare.



La consacrazione ufficiale avviene nei film con Humphrey Bogart, Greta Garbo, Gloria Swanson, Bette Davis, Audrey Hepburn e Marylin Monroe.

Imitato da molti, il classico e cult trench resta tutt’ora quello della casa inglese Burberry, che lo celebra attraverso collezioni speciali e un’area del sito web dedicata alle immagini dei clienti con indosso l’amato impermeabile.



La grande classicità del trench non frena sicuramente la fantasia e i modi di indossarlo sono svariati: Blake Lively ne sceglie uno laminato argento per una serata, da indossare con un mini abito e scarpe a contrasto in velluto rosso.

Classica invece è la scelta della blogger più famosa del web, Chiara Ferragni, che sceglie il tipico trench beige con interno check ma lo abbina ad uno stivale glitterato a contrasto e una borsa azzurra, per correre da una sfilata all’altra durante la fashion week.

La sempre perfetta socialite Olivia Palermo invece opta per un look in ballerine e trench, portato con la cintura annodata a fiocco, maxi bag da città e look super casual.



