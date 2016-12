25 marzo 2015 Trench: il capospalla perfetto per le giornate uggiose di primavera Dai modelli colorati a quelli semplici, da quelli lunghi a quelli corti, ecco la selezione Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La primavera è sinonimo di sole, venticello tiepido e allegria. Purtroppo il meteo non è sempre così didascalico come i nostri desideri nei suoi confronti. Capita spesso che le giornate di pioggia si susseguano senza intervalli. Qual è la soluzione a certi episodi? Il trench non risolve ma può aiutare. Scoprite i modelli da non perdere.

Se siete tra le amanti dello stile vintage, la soluzione per voi potrebbe essere un modello lungo con spalle piuttosto rigide dalla silhouette leggermente abbondante, magari in color verde militare.



Tra i grandi classici c’è quello British, il colore varia da brand a brand, tendenzialmente sono diverse sfumature di beige. Potete decidere di indossarlo anche durante giornate di sole, magari aperto per dare un’aria più casual al look.



Le forme in commercio sono sempre più varie, Acne Studios lo propone bianco con una cintura ampia legata in vita, mentre Carven sposta l’attenzione sulle spalle applicando dei lembi di tessuto che impreziosiscono lo stesso trench.



Romantica la versione scampanata di RedValentino, elegante e classica quella blu di Burberry Brit, mentre è nero dark e passpartout quello proposto da Saint Laurent.



