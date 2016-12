La collezione per la Primavera-Estate 2016 di Louis Vuitton

L'archivio storico del brand è, per il designer Nicholas Guesquiere, fonte continua di ispirazione. E il rimando è chiaramente visibile anche nella collezione per la prossima stagione in cui compaiono camicette delicate con volant, la pelle è assoluta protagonista e il logo è ripreso e trasformato in un dettaglio prezioso per giacche e capispalla.



Gli accessori guardano al futuro: dal rosa intenso delle mini borse, al motivo a catena rivisitato in chiave illustrata per i modelli più grandi a mano. Una curiosità? Le collanine etniche sottili e, in generale, i gioielli molto semplici, fatta eccezione per i diademi in metallo.



Rosa, nero, strisce e capi patchwork, il color palette della sfilata è vario senza esagerare, le sovrapposizioni sono interessanti, l'estetica maschile del gilet, per esempio, ben si abbina ad abiti multistrato decisamente femminili.



Influenze dal mondo del web - Tumblr, Instagram e tutti i social che contribuiscono giorno dopo giorno a evolvere la nostra estetica - oltre a immagini di vecchia data si incontrano in un turbine di creatività.