Nero d'estate: intramontabile e sexy

D'estate tendiamo a indossare colori più chiari soprattutto per combattere le temperature al rialzo, ma questo non significa rinunciare alla più chic delle nuances per eccellenza: il nero. L'amore per il black unisce stili e gusti differenti: il non colore per eccellenza riesce infatti a dare un tocco immediato di raffinatezza anche al look più sportivo oltre ad avere l'insostituibile pregio di snellire, come insegnano le mamme. Ecco i capi e gli accessori su cui puntare per l' estate 2015 .

Il pizzo nero è da sempre il plus irrinunciabile di ogni collezione di Dolce & Gabbana e la primavera estate 2015 non fa eccezione: ci siamo innamorati dell'abito con la gonna ampia, seducente e romantico allo stesso tempo. Allure minimal, invece, per l'abito di Acne Studios mentre da Balmain e Balenciaga vincono le trasparenze e l'eleganza.



Per una serata particolare scegliete il pantalone palazzo di Mango, che scopre le gambe in maniera discreta ma non per questo meno sexy. Perfetta tanto in città quanto in vacanza, invece, la tutina di Melly, che si porta sia con le sneakers che con i sandali. Lungo e morbido l'abito di Helmut Lang, da portare con pochi gioielli preferibilmente d'argento.



Sulle passerelle della primavera estate 2015, intanto, i look in total-black erano tanti e diversificati: completo pantalone con scollatura vertiginosa da Boss, attitutidine sportswear da Alexander Wang, eleganza rilassata da Adam Lippes e ricami ton sur ton da Damir Doma.



Tra i nostri accessori preferiti dell'estate ci sono sicuramente i sandali a listarelle firmati Jimmy Choo, il costume intero dal fascino retrò di Melissa Obadash e i raffinati sandali di Gianvito Rossi.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it