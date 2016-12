Tutte le novità dalla Fashion Week di New York

Il mese della moda è ufficialmente iniziato. In attesa della Milano Fashion Week al via il 23 settembre, ad aprire il ciclo di sfilate e presentazioni dedicate alla Primavera-Estate 2016 c'è New York , con i suoi colori, la sua creatività in continua crescita e quell'atmosfera unica, tanto diversa da quella della nostra cara vecchia Europa.

Creatures of the wind

Creatures of the wind

Creatures of the wind

Creatures of the wind

Creatures of the wind

Molte le novità di questa stagione, a partire da Riccardo Tisci che per l'occasione ha deciso di aprire la sfilata di Givenchy (l'appuntamento è per venerdì 11 settembre notte, alle 0:30 orario italiano) al pubblico, generando non poco clamore e curiosità.

C'è attesa anche per lo show di Alexander Wang, prodigio americano da pochi mesi non più alle redini di Balenciaga e che, proprio durante il 2015, festeggia ben 10 anni dell'omonimo progetto creativo - parrebbe proprio questa la ragione per la quale sia giunto ai ferri corti con la maison francese.

Tra le prime novità in passerella notiamo l'ennesimo ritorno a un mood grunge, a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90. Testimone la collezione di Creatures of the wind, dove a farla da padrone sono giochi di layering interessanti - la t-shirt sotto l'abito lungo, la camicia che spunta dalla giacca più corta - e dettagli rock, come le calze a rete.

Non mancano nemmeno i riferimenti a un'estetica delicata e romantica, ne è portavoce Zac Posen, il quale punta su tinte tenui e femminili, rosa in primo piano ma anche verde e celeste.

Infine BCBG Max Azria vira su un'espressione allegra, spiritosa e colorata. Anche qui il layering riveste un ruolo importante, ma è la maglia a rubare l'intera scena, lavorata finemente, riprende silhouette morbide.

Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it