Abito lungo, come sceglierlo in base al fisico

Per il giorno un abito bianco con ricami sottili, in pieno stili gipsy

Per chi ama osare, un abito particolarmente aderente in verde acido

Fisico curvy: solitamente sono il genere femminile a farsi più problemi, sbagliando, perché le curve non vanno nascoste ma accentuate: basta spostare l'attenzione sul punto giusto. Le proposte per questa tipologia di fisico sono tre: la prima, molto elegante in blu intenso, si compone da uno scialle che copre la parte superiore; la seconda è in tonalità molto chiara con silhouette semplificata e spalle coperte; la terza proposta, dedicata al giorno, è in cotone semplice nero, non fascia e agevola il movimento.

Fisico asciutto: stufe di sentirvi ripetere continuamente quanto siate magre? Puntate su vesti in tessuti strech e prediligete tinte molto accese. Per voi c'è il modello in arancione che copre il décolleté e mostra le gambe grazie allo spacco laterale; una proposta dedicata a chi ama osare, la tinta è verde acido, la forma è particolarmente aderente e lo spacco è vertiginoso; e un grande classico da sfoggiare in occasioni importanti, tinta cipria e scollo profondo a V.

Fisico minuto: liberatevi dalla paranoia generata dal detto “altezza mezza bellezza” e spostate l'attenzione sul punto vita. Per le romantiche c'è la versione rosa antico in tessuto leggero, le spalle sono scoperte e il décolleté è in evidenza; altrimenti lo stile gipsy che vi conquisterà con un abito in candido bianco, da portare anche con una cintura. Un altro trucco potrebbe essere quello di far risaltare il décolleté, specialmente se avete un bel seno, in questo caso per voi c'è l'abito blu, con scollatura a cuore.

Fisico slanciato: l'unico segreto in questo caso è quello di minimizzare con scarpe basse. Per gli abiti direzionatevi verso vesti scure e sensuali, da quella a maniche lunghe per la sera, a quella leggera con motivo micro floreale per il giorno, fino all'alternativa sexy con inserti cut out in rete trasparente.

