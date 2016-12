14 maggio 2015 Frange, sandali e maxi-dress: per la bella stagione vesti gipsy Da Emilio Pucci, Valentino e Chloé hanno sfilato eleganti gitane, ora tocca a te: ecco i nostri consigli per riprodurre al meglio uno stile etnico perfetto per l'estate Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La stagione calda è il momento migliore per provare le nuove tendenze che arrivano dalle passarelle, in particolare se ti tratta di quella etnica. Per un perfetto look gipsy, infatti, gli elementi chiave sono pochi ma essenziali: frange, sandali e maxi-dress con stampa paisley. Ecco i nostri consigli per riprodurre al meglio uno stile pensato apposta per l'estate.

Da Emilio Pucci il poncho con le frange si porta con gli stivali alti al ginocchio, mentre per Roberto Cavalli e Valentino lo spirito gitano è tutto nei lunghi abiti a fantasia. Per le scarpe, nessuna mezza misura: si portano con i sandali rasoterra oppure con le zeppe, grande trend di stagione.



Da Zara si trovano molti modelli di maxi-dress stampati, mentre è una soluzione perfetta sia per il giorno che per la sera la tuta-palazzo di Mango. Per le amanti del genere, il soprabito morbidissimo di Mango si porta sui jeans per far risaltare il dettaglio delle frange. Perfetti con ogni look, gli zatteroni in corda di Zara.



Da Chloé, l'abito diventa quasi una sottoveste leggerissima, mentre l'ensemble di Dries Van Noten è un gioco di sovrapposizioni e fantasie. Da Erdem trionfa il romanticismo dell'abito a balze mentre è super chic la viaggiatrice instancabile di Etro, che dei dettagli etnici ha fatto il suo punto di forza.



La blusa di Tory Burch rallegra anche il più spento dei pantaloni mentre i sandali alla schiava di Valentino vanno dosati con cautela! Da Just Cavalli vince la fantasia del total look, ma per la vita di tutti i giorni meglio puntare ad abbinamenti semplici e portabili: perfetta la blusa ricamata di Vanessa Bruno Athé con i jeans scampanati (Acne Studios) e le ciabatte in corda di Proenza Schouler.



