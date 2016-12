Impeccabili per ventiquattro ore

07:00 - Capita spesso che gli impegni si accavallino tra di loro, così anche solo uscire a bere un aperitivo con le amiche risulta più complicato del previsto. La soluzione, in termini di abbigliamento, è allora proprio quella di scegliere un look impeccabile dal giorno alla sera, in modo da non avere bisogno di cambiarsi, restringere i tempi e riuscire a godersi un dopo lavoro piacevole.

Le idee che vi proponiamo sono tre.



Per le jeans-affezionate l’abbinamento ideale potrebbe essere composto da blazer a righe, sandali neri con tacco sottile e maglia semplice da portare sotto la giacca. Per darvi un tono in più arrotolate leggermente i polsi del blazer oppure sceglietelo di una taglia in più, così otterrete un effetto casual e rilassato.



Se invece fate parte della schiera delle inseparabili dalle gonne, il consiglio è quello di puntare su un modello a ruota e a vita alta, magari con una stampa colorata e/o particolare. A completare il tutto basterà una maglietta basic in cotone, o se preferite lavorata come quella di Tory Burch, un paio di décolleté in camoscio, magari con dettagli moderni in pvc, e una clutch in nuance basic.



Per le più chic e amanti dello stile minimal, l'opzione migliore è invece un paio di pantaloni corti alla caviglia, meglio se ampi effetto gonna-pantalone, una camicia romantica con rouches a contrasto e un paio di sandali neri dalle linee semplici. Come borsa da abbinare prediligete un modello da portare a mano piuttosto ampio, così sarà comodo anche per l’ufficio.



