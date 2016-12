Leggero, fresco e sexy: quest'estate vestiti interamente di bianco

Qualche vecchia regola di bon ton sentenziava che il look total white - ovvero completamente bianco - non si dovesse sfoggiare mai d'estate ma, al massimo, in inverno sulla neve. In realtà, il bianco continua ad essere il (non) colore prediletto per la bella stagione: d'altronde è fresco, leggero e si abbina praticamente a tutto! Dalle passerelle alle spiagge ecco la nostra guida ai capi sui cui puntare per la primavera estate 2015 .

Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli da Valentino ne hanno fatto un'istituzione: spesso e volentieri le loro sfilate si concludono con sofisticati look dove il bianco la fa da padrone. Questa stagione, però, il bianco è apparso anche sulle passerelle di New York: sia da Carolina Herrera che da DKNY e Calvin Klein Collection. Fendi, invece, lo propone in minidress dai tagli geometrici.



Il primo capo da mettere in valigia è sicuramente l'abito lungo in pizzo di H&M dal gusto hippie, anche in versione corta (Valentino) per chi non vuole rinunciare a scoprire le gambe. Un consiglio: abbinateci una borsa di cuoio anni '70.



Must-have irrinunciabile è la camicia bianca dal taglio maschile, da scegliere in un tessuto prezioso (Saint Laurent): la si compra una volta, la si usa sempre. Grande ritorno delle gonne plissettate (Zara) e dei sandali dal tacco comodo (See by Chloé).



Il bianco però si declina anche sul completo maschile, come dimostrano le sfilate di Marc by Marc Jacobs, Victoria Beckham e Versace: bisogna prestare il doppio dell'attenzione per non macchiarsi, ma con gli accessori giusti si porta facilmente dall'ufficio alle occasioni importanti.



Il trucco? Scegliere pezzi che si prestano a stili diversi: perfetti il blazer di Temperley London e le culottes abbinate, se si ha voglia di sperimentare la lunghezza con i pantaloni più trendy della stagione. Per chi invece preferisce il classico, meglio il top arricciato di H&M e il pantalone Capri di Mango.



