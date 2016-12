4 giugno 2015 Tendenze colore: raffinato blu, perfetto per le serate estive Dalla borsa ai sandali, dal blazer all'abito: l'elegante nuance ritorna protagonista del guardaroba in tutte le sue sfumature. Ecco i nostri consigli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Blu elettrico, blu ceruleo, blu notte: le sfumature del più classico dei colori sono infinite e tutte ugualmente raffinate. Per la primavera estate 2015 non rinunciare alla più elegante di tutte le nuances! Dall'abito agli accessori, ecco i capi su cui puntare.

Se il colore lilla è una tendenza che non fa per voi, poco male: a salvarvi per questa stagione c'è sempre l'affidabile blu. Le passerelle insegnano: è la regola da Emporio Armani, ma fa capolino anche da Roland Mouret e Angelos Bratis in versione da gran sera.



Effetto disco per il top firmato Alexander Wang, mentre anche il suede si colora di blu da Blumarine. Look à la mariniere rivistato per Sacai e total blu da The Row.



Lo chemisier di H&M è comodo e versatile e si adatta ad ogni stile, mentre la tuta di Mango si porta con tacchi altri e pochette preziosa. Adatta all'estate in città, invece, la tuta di COS che si abbina ad un paio di sandali bassi o sneakers bianche.



Il body-camicia di Alessandra Rich è una scelta di stile estremamente particolare, mente le zeppe di Chloé a righe bianche e blu sono perfette con un vaporoso e fresco abito bianco.



La più in voga delle nuance del blu? Il ceruleo: perfetto per le serate estive il blazer leggero di Zara mentre è una scelta diversa per il mare il costume intero firmato Oysho. La shopper di Mansur Gavriel in bianco e blu è un modello di grande tendenza quest'estate e ravviva qualsiasi look.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it