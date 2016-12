19 maggio 2015 Borse shopper: la scelta ideale per la bella stagione In pelle o in tessuto, capienti e resistenti: vi accompagnano da mattino a sera e per l'estate 2015 sono di tendenza Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - L’accessorio ideale per il periodo estivo? Comodo, capiente, resistente e pronto a superare un’intera giornata, dal mattino alla sera. Le borse shopper riportano tutte le caratteristiche appena citate, non solo, si fanno apprezzare per i loro tanti colori e per la varietà di modelli disponibili sul mercato.

Le varianti di borse shopper si dividono principalmente in due: quelle in tessuto e quelle in pelle. Nonostante venga spontaneo pensare alle prime come legate al mare e le seconde alla città, non è poi così scontato. Una classica borsa shopper, ampia, magari a righe colorate e con inserti in corda, potrebbe rivelarsi la scelta più stilosa per un look estivo da città. Abbinata a jeans corti e maglietta bianca, per esempio.



Al contrario le shopper in pelle possono essere utilizzate anche per il mare, basta prestare un po’ più d’attenzione. Vorreste trovarne un modello da sfruttare in ufficio? Puntate su tonalità vivaci e abbinateci un look sobrio, oppure giocate con i contrasti e scegliete il bianco e nero.



I modelli di tendenza tra i quali scegliere sono davvero molti: dall’ispirazione siciliana di Dolce&Gabbana, con frutta e verdura illustrate, all’eleganza del color nude di Saint Laurent, passando per lo stile hippy di Valentino, con frange in color verde militare.



Sempre in pelle, da indossare non solo durante l’estate, la variante turchese di Miu Miu, quella bianca con scritte coloratissime di Fendi oppure a righe bianche e nere di Givenchy.



L’alternativa in canvas? Il modello raffinato firmato Victoria Beckham, con profilo in pelle nera.



