Sfilate maschili: si chiude in bellezza con Giorgio Armani

Si conclude con il defilè di Giorgio Armani questa edizione di Milano Moda Uomo che passa il testimone a Parigi, dove da domani saranno presentate le restanti collezioni maschili per la primavera estate 2016 . In attesa del responso dei buyer, non si può che esprimere soddisfazione per un'edizione vincente, il cui gran finale è affidato a re Giorgio.

La nuova collezione vista sulla passerella dell'Armani/Teatro è sintesi perfetta dello stile Giorgio Armani: un'eleganza liquida fatta di forme morbide che avvolgono senza mai fasciare, tessuti ricercati e preziosi e accessori di lusso. Come già per Prada, Gucci e molti altri show, lo stilista ha scelto di presentare look maschili e look femminili.



"Mi piace proporre uno stile che ti aspetteresti di vedere su tuo fratello, sul vicino di casa, sul fidanzato di tua sorella" - ha raccontato ai giornalisti nel backstage. E sarebbe bello, in fondo, immaginare un mondo popolato di questi uomini: in una palette di colori che dal ghiaccio spazia sino ai toni crepuscolari del blu e del nero, sono infatti l'emblema perfetto di uno stile rilassato ma attento ai particolari.



Cosmopoliti e disinibiti, non hanno paura di concedersi dei vezzi da fashionisti: dalle borse da viaggio agli zaini versione luxury, dai completi pigiama ai sandali. I pantaloni si portano stretti alla caviglia da un elastico come fanno i ciclisti, oppure si fermano poco sotto il ginocchio. Capispalla dalle linee semplici si portano su maglie che accarezzano il corpo mentre gli occhiali sono tondissimi.



