Torino, adolescente litiga coi genitori e si lancia nel fiume: salvata

Dai primi accertamenti compiuti dalle forze dell'ordine sembra che il gesto dell'adolescente sia riconducibile a delle discussioni avute con i genitori. Trasportata in ospedale in codice verde per approfondimenti sullo stato di salute, è ora in buone condizioni. Si tratta di una ragazza di 16 anni di origini rumene.

Secondo quanto riportano i giornali locali a dare l'allarme è stata una donna che stava attraversando in macchina il ponte. Ha visto la giovane che scalza si sporgeva dal ponte e guardava sotto. Quando le è stato chiesto se stava bene ha risposto solamente "no" col dito della mano. Quindi si è gettata di sotto e la testimone ha subito chiamato i soccorsi. Nessuno riusciva a scorgere la ragazza ed è per questo che è stato fatto intervenire anche un elicottero. Fortunatamente la ragazza si era salvata ed è stata riportata a riva dalla corrente. La madre, rintracciata, è arrivata in lacrime in ospedale dove ha potuto riabbracciarla. E' stata lei a raccontare che la 16enne era scappata di casa dopo un litigio in famiglia.