Prova lo stile New York e sei sempre glamour e cool

07:00 - New York è la Grande Mela, il paese dell’American Dream, delle speranze ma soprattutto della moda e di Sex and the City. Se state prenotando le vostre vacanze nella city, tra un tour nell’ Upper East Side-Manhattan e Brooklyn, una vista mozzafiato dall’ Empire State Building, il MoMa, Time Square, Central Park ed Ellis Island, dovete essere prontissime ad una attenta pianificazione del vostro bagaglio. I luoghi da visitare sono infiniti e pieni di storia, di cultura, di persone da conoscere e dalle quali farsi coinvolgere nel mood frizzante che muove la città più popolosa degli Stati Uniti.

Per prima cosa partite con la valigia mezza vuota: lo shopping a New York non è solo fare acquisti, ma è un’esperienza che vi travolgerà. Lasciare un po’ di spazio per tutto quello che acquisterete è la cosa più saggia che possiate fare, fidatevi!



Se lo shopping è un’esperienza, come tale va vissuta: con il migliore dei vostri outfit. Come ci insegnano Carrie, Samantha e le altre, per negozi bisogna essere sempre al top: scegliete abbinamenti cool, colorati, tacchi comodi ma trendy, abiti svolazzanti e leggeri per affrontare con comodità gli spostamenti e il caldo. Non abbiate paura di osare con pezzi da collezione stravaganti: New York è libertà e tendenza.



IL BRUNCH è una vera e propria istituzione newyorkese: da ABC Kitchen, Agave o Aita, tra i migliori luoghi segnalati per la “colazione-pranzo” tipicamente domenicale. La domenica potete optare per un look casual-chic, fatto di sneakers e comodi pantaloni, con un tocco cool ed un caffè da portar via sempre in mano.



Anche gli EVENTI MODA sono ad ogni angolo, ma se capitate durante la Vogue’s Fashion Night, dovrete essere le stelle più brillanti: scegliete un abito super di tendenza, che vi illumini e vi metta subito al centro dell’attenzione. Vi capiterà sicuramente di finire in qualche festa VIP, meglio essere pronte a tutto!



PER UNA SERATA ELEGANTE ma tra amici, a New York potete osare con un abito lungo, con uno scollo profondo o un ampio spacco. Non abbiate paura di esagerare, non sarete mai troppo per la città che non si ferma mai.



Se la serata diventa UN APPUNTAMENTO GALANTE, optate per un look elegante ma glamour, fatto di statement heels e it-bag, per non essere da meno a nessuno nella Grande Mela.



