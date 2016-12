Denim on denim: la moda si veste solo di jeans

Se si tratta di denim , non è mai too much. Il jeans ci piace in tutte le versioni: strappato, boy-friend, a lavaggio chiaro, a lavaggio scuro e anche colorato . Ci piace tantissimo anche quando di jeans non sono solo i pantaloni, ma anche la camicia o la gonna o gli accessori . Ebbene sì, il nuovo trend, nemmeno a dirlo, che sta spopolando tra le fashion blogger, è il denim on denim , cioè indossare total look di jeans , anche in lavaggi e gradazioni di colore differenti. Abbiamo fatto un giro sui social per vedere come le celebrities più social hanno mixato il denim.

Fuori dalle sfilate le ragazze più cool sono state immortalate con jeans boy-friend strappati, tacco classico, camicia in denim. Quel che rende vivace il look sono i dettagli: un grande borsa portata come pochette, occhiali da sole di design e capelli easy-chic. Gli accessori importanti rendono subito il look più particolare.



Olivia Palermo, la nostra it-girl preferita, non si lascia certo sfuggire l'occasione di creare un look denim on denim, lei che di look se ne intende e non sbaglia mai un colpo. La bellissima Newyorkese abbina una gonna di jeans a tubino con un ampio spacco ad una camicia maschile con maniche risvoltate. Il tocco femminile sta nel sandalo lace-up color carne, che allunga la figura e la rende iper-femminile.



Sempre gonna di jeans, ma questa volta in denim scuro, ampia, abbinata ad un crop top che lascia scoperto l'ombelico, un'altra it-girl crea un look romantico, completato con una decolletes nera e la intramontabile 2.55 di Chanel.



Più casual ma anche super trendy, la blogger Aimee Song di Song of Style, unisce due dei trend più cool della stagione: la salopette, tornata in auge nell'ultima ondata di stile estivo, e il nostro denim. Completa il tutto con sandali rossi e una bellissima borsa rockstud Valentino Garavani.



Anche Cara Delevigne ci fa vedere come indossare un look camicia e shorts in jeans abbinati senza rischiare di sembrare una scolaretta. Che scegliate di mixare le tonalità o di mantenerle simili, ricordate sempre di sdrammatizzare un po' quello che state indossando o di aggiungere un dettaglio importante se volete che il vostro look sia un po' più ricercato.



Visitate la selezione di proposte su privategriffe.com, il portale di acquisti online second hand first choice, con il migliore usato controllato e garantito.