Shopping list per l'estate: cinque capi e accessori irrinunciabili

Dior so Real: sono gli occhiali da sole di questa estate. Vip e blogger non possono più farne a meno. Tutti li copiano e tutti li vogliano, gli occhiali dalla forma totalmente irregolare, lente a specchio e non, l'originale lo ha creato Dior, ma potete trovarne simili davvero di tutti i brand e in tutte le varianti. Assolutamente da comprare!



La Longuette di jeans: è una gonna di jeans, ma non la solita noiosa gonna che tutti conosciamo. lei è un mix tra la gonna di jeans e una linguette, meglio se la trovate con i bottoni sul davanti, come la stiamo vedendo indossata da tantissime celebrities ma soprattutto dalle fashion victim di tutto il mondo. Prendete spunto da Olivia Palermo ed indossatela denim on denim, con una camicia di jeans e un sandalo lace-up color nude: sarete perfette come lei!



Sandali gladiatore: si può quasi dire che, da millenni, non siano mai passati di moda. I sandali gladiatore, che prendono il nome appunto dai sandali che indossavano i gladiatori nell'antica Roma, ma utilizzati anche nella Magna Grecia, sono sandali piatti e semplici, fatti di cuoio, che si allacciano tutt'intorno al polpaccio. Di moda qualche anno fa, sono tornati davvero insistenti quest'anno, grazie alla mobilitazione delle bloggers sui social network, che stanno trovando mille e uno modi di indossarli.



Top crochet: si fa quasi fatica a distinguerlo da un costume ed in effetti in molte lo stanno usando anche per la spiaggia. Il top crochet, cioè all'uncinetto, è uno dei pezzi caldi questa estate: lo stiamo vedendo indossato con gli shorts di jeans o la sera con un pantalone lungo, per stili romantici ma anche per look che ricordano gli hippie anni '70. Lo potete trovare davvero in tante varianti, quindi non fatevelo assolutamente scappare!



Abito bianco: con il caldo di questi giorni sembra essere l'unica soluzione per i nostri look, ma l'abito bianco, leggero, in pizzo, svolazzante, resta sempre un grande must di tutte le estati, anche se mai come quest'anno si è visto così tanto candore nelle collezioni degli stilisti. Da indossare con accessori in cuoio e gioielli dorati, il mood di questa estate richiama le dee greche e gli hippie. Da abbinare ai sandali gladiator per un risultato straordinario.



