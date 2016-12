Vip e social network: i look da copiare da Instagram

07:00 - Instagram è, subito dopo Facebook, uno dei social network più usati e amati al mondo, soprattutto dalle star. Voi lo usate? Se non le state già seguendo, abbiamo stilato per voi una lista delle celebrities più amate e che non potete assolutamente non seguire.

Con dei numeri da capogiro, le immagini delle donne più famose al mondo invadono la rete e arrivano ancora prima del gossip. Ma chi sono le più amate? Le abbiamo cercate per voi.



Con quasi 32 milioni di followers, la super curvy Kim Kardashian delizia i suoi fan con le foto dei look e delle uscite con il marito Kanye West o della dolcissima bimba North West. Anche un po’ grazie a lei, dopo i primi timidi passi compiuti da JLo qualche anno fa, le curve e il lato B prorompente stanno tornando di moda; come dire: l’influenza dei social network è anche questo.



Già nominata, anche Jennifer Lopez è molto attiva su instagram e con quasi 17 milioni di followers, non perde occasioni per mostrare attimi della sua vita, tra famiglia e feste.



La regina della musica Beyoncè, 32 milioni di followers e scatti da far girare la testa anche a noi donne, è sempre bellissima e ci regala scatti dei suoi look e dei dietro le quinte dei suoi spettacoli. Sempre altissima nella classifica delle più seguite, con quasi 30 milioni di seguaci, è la cantante Taylor Swift, amatissima dalle più giovani e amica degli angeli di Victoria’s Secret.



A proposito di Angeli, l’ex modella con le ali Miranda Kerr e la top model delle top model Gisele Bundchen hanno rispettivamente 6 milioni e 5 milioni di adoratori delle foto dei loro look, delle vacanze e dei loro bimbi stupendi.



Cara Delevingne fa parte invece di quel trend di nuove icone e muse degli stilisti che su instagram spopolano anche grazie alla loro trasgressività: poche immagini posate, linguacce, tatuaggi e feste sono all’ordine del giorno. I followers ovviamente sono tantissimi: 12 milioni.



Parlando di vip di “casa nostra” le più seguite sono certamente Belen Rodriguez, con un odio/amore da parte dei fan e 2 milioni di seguaci ed Elisabetta Canalis, con 800 mila seguaci. La bella argentina è attivissima su instagram, dove oltre a far bella mostra di sé, posta dolcissime immagini e video con il piccolo Santiago e con l’amato marito Stefano de Martino.



Eli Canalis da parte sua non è molto attiva dagli Stati Uniti, ma resta comunque una delle belle italiane più spiate.



