29 gennaio 2015 Moda: la camicia bianca, evergreen che ti accompagna ovunque Aiuta le indecise, si adatta a tutti gli outfit e ti fa sentire sempre in ordine Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:38 - La camicia bianca è una certezza, un candido bagliore che illumina l’indecisione stilistica per un look. Tanto basica quanto versatile, negli abbinamenti e nello stile, spazia dal rigore delle linee pulite alla ricerca di grandi forme e dettagli preziosi.

Gli spunti per abbinarla a seconda delle occasioni vengono dalle celebrities e blogger di tutto il mondo, che non rinunciano mai a sfoggiarla di giorno, in misura oversize, magari con un maglione maxi, sopra pantaloni skinny e tacchi alti.



Il completo nero è invece il più naturale e classico degli abbinamenti per la camicia bianca, ma potete renderlo super trendy scegliendo un pantalone nero a vita alta che slancia la figura, proprio come fa Alexa Chung. Potete scegliere un pantalone che sia a palazzo o a sigaretta, ma il risultato, con la giusta scarpa, sarà classy e senza tempo.



La camicia bianca si presta bene anche a creare look per una serata importante, con una gonna ampia, che sta bene su tutti i tipi di fisico e le dona un tocco romantico. Completate l’insieme con una pochette preziosa e sarete perfette.



Se invece preferite un look più rock e amate gli abbinamenti con la pelle, prendete spunto dalla super socialite Olivia Palermo, che abbina la gonna in pelle a tubino alla camicia bianca e a tacchi altissimi.



Trova la tua camicia bianca ideale nella selezione proposta da privategriffe.com, il portale di second hand- first choice, con il migliore usato di alta qualità controllato e selezionato.