Moda: i look che ti fanno apparire più magra

07:00 - Lo sappiamo tutte che una dieta sana e tanto movimento sono il miglior modo per avere un fisico in forma e indossare tutto quello che vogliamo, ma se la palestra non è la vostra migliore amica e gli impegni non vi aiutano granché, prendete spunto dalle star “curvy”, che con i consigli degli stylist, sanno sempre come valorizzare il fisico e nascondere piccoli difetti.

Scarlett Johansson è bellissima, ma ha un trucco per valorizzare un corpo “a clessidra” leggermente sproporzionato fra sopra e sotto: abbinando uno spezzato a due fantasie, una più grande e una più piccola, la fantasia più piccola otticamente renderà la parte interessata più magra.



Quando il punto critico sono i fianchi, una star come Kim Kardashian li valorizza al massimo con longuette e crop top, ma se proprio non ve la sentite, optate per pantaloni o jeans scuri, che non focalizzino l’attenzione sui vostri fianchi e abbinateli con camicie, blazer strutturati e non cortissimi. Anche il pantalone a vita alta allunga la vostra figura, meglio se scuro. La regola è non indossare colori che attirino l’attenzione sulle parti che volete nascondere.

Sempre in tema di colori scuri, non potete sicuramente sbagliare con un look total black: il nero sfina e non passa mai di moda, perfetto in ogni occasione. Assolutamente da evitare i colori chiari come il beige.



Sfatiamo invece il mito delle gonne lunghe che allargano: infatti una maxi-gonna con un buon taglio, abbinata ad una scarpa alta, può farvi apparire più slanciate e più magre. Vietate le ballerine.



Per gli abiti, prendete esempio da J-Lo, che sicuramente di curve ne sa qualcosa: nonostante sia bellissima, la sproporzione tra busto e fianchi è evidente, ma lei la nasconde bene indossando abiti con taglio sotto il seno, corti sopra il ginocchio.



Altro mito da sfatare: chi ha detto che chi non è super skinny non può indossare abiti e gonne corte? Al contrario, in termini di proporzioni è molto meglio un abito corto o sopra il ginocchio: basti vedere Beyoncè, star tutta curve che di certo non evita i mini abiti durante i suoi tour. Ultima, ma non meno importante, regola: evitate i look da turista che comprendono i pantaloni capri, shorts baggy e gonne senza forma.



