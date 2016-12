Piumini, cappotti e mantelle: tutti i modi per indossarli

Se dici piumino, quel che salta in mente è subito l'omino Michelin: quando fa freddissimo e non sappiamo più quanti strati metterci addosso, il piumino è la scelta più azzaccata. Ma per non sembrare un fagotto, cercate di scegliere un modello particolare, magari di qualche designer. Ne hanno creati di tutti i generi: da quelli che sembrano cappotti a quelli fantasia, da quelli con interno di visone o con un elegante collo di pelliccia che dona un tocco più chic al nostro outfit per combattere il freddo. Se lo scegliete nero, aderente, con un bel collo di pelliccia, lo potete indossare anche quando fa più freddo, ma non volete rinunciare ad un look elegante. C'è anche chi il piumino lo preferisce corto, più sportivo: sceglietelo comunque che valorizzi la vostra forma e non vi faccia sembrare una pallina con le gambe, quando lo indossate con i leggings o con la tuta, per uscire a fare la spesa o a recuperare i bimbi a scuola.



Freddo permettendo, il cappotto è la più classica delle scelte: quello più utilizzato è nero, al ginocchio, elegante e discreto. Va bene con i look per andare in ufficio, ma anche con un abito elegante per una cena romantica. Ma se la normalità vi annoia e avete voglia di osare con qualcosa di più trendy, in questa stagione i cappotti destrutturati, ovvero senza una forma classica da cappotto. Considerato il fatto che il cappotto è generalmente un investimento in quanto capo costoso, optate sui colori basici: nero, grigio, cammello. Risulterà comunque un classico con quel tocco in più. Se volete davvero osare e l'acquisto del cappotto è solo un vezzo, fate come la cantante Rihanna, che si è presentata all'ultima sfilata di Dior coperta solo da un cappotto super fashion, con una manica in pelliccia e il collo in lana, che più strano non si può.



Vi annoia anche il cappotto in tutte le sue versioni? Vi sentite più romantiche? Optate per la mantella: ha la funzione del cappotto, ma ne potete trovare di ogni genere. Se fa meno freddo potete scegliere una in lana o cashemere, morbida, quasi un poncho, da portare appoggiata sulle spalle a dare movimento al vostro look. Se prederite invece quella chiusa e classica, si trova davvero ovunque e in tutti i colori. Sta bene sui look eleganti e basic, o con i jeans. Difficile da portare con gonne e abiti, a meno che non siano longuette e attillatissimi. Se ne cercate una versione più particolare, un po' chic, optate per le versioni dei designer, con bottoni importanti e ricamati, magari in tessuti importanti come il velluto o il visone rasato.



