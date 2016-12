Borse a tracolla: la guida ai must have Autunno-Inverno 2015

Stile gipsy: con frange decorative, si definisce per le sue caratterische tipicamente anni Settanta e si porta tranquillamente con tutti i tipi di look a esclusione di quelli più seriosi da ufficio. Per voi c'è il modello di Burberry Prorsum, a metà tra una pochette e una borsa classica.



Stile vintage: riprende le forme e le peculiarità di modelli appartenenti al passato. Sceglietela in una tonalità sobria, avrete modo di sfruttarla maggiormente. Tra le varianti c'è quella firmata Chloé, in nero.



Stile pop: colorate, vivaci e adatte alle personalità più estroverse, sono le borse del buon umore. Avete mai pensato di abbinarne una a un look in nero? Fendi propone un modello medio-piccolo in rosa, da non lasciarsi sfuggire.



Stile ricercato: sono i dettagli a fare la differenza. L'esempio perfetto non può che essere il modello di Gucci, in suede rosso, si definisce da una catena in metallo e dalla chiusura a serpente frontale, particolare e ricercata.



Stile basic: per tutte coloro che non amano stare al centro dell'attenzione, il consiglio è quello di orientarsi su modelli sobri. Per voi c'è la tracolla di Marc by Marc Jacobs, vera pelle, prezzo contenuto e colorazioni neutre.



Stile comodo: se fate parte di quella cerchia che non ama le borse carine ma piccole, non preoccupatevi, esistono valide alternative anche per voi. Mulberry e il suo modello cult Alexa ne sono l'emblema con una borsa mediamente ampia in pelle resistente.



Stile bizzarro: la chicca può essere l'abbinamento di colori azzardato oppure un dettaglio sopra le righe. Se l'idea vi stuzzica pensate a un modello come quello di Miu Miu, in arancione e celeste.



Stile chic: cosa c'è di più raffinato dell'accoppiata avorio e nero? Nulla. Valentino sa sempre dove andare a parare quando si parla di raffinatezza e propone un modello a tracolla dell'autunno a maxi righe proprio in queste nuances.



Stile deciso: per "una donna che non deve chiedere mai" la borsa può benissimo essere bianca, o comunque chiara, da portare con disinvoltura 24 ore su 24. Il modello è quello Tom Ford, con inserto dorato al centro.



Stile griffato: vi piace mostrare la firma? Vi accontenta Saint Laurent, con uno tra i modelli più classici in pelle nera.