Sofisticata e opulenta nella semplicità: è la moda di Fendi

E la collezione per la Primavera Estate 2016 ne è un esempio eccellente: come sempre, infatti, è un trionfo di arte manifatturiera italiana (si pensi alle lavorazioni raffinatissime delle pelli) che si sposa benissimo con un design tanto pulito quanto sofisticato.



La palette di colori inizia dal rosso acceso e il bianco purissimo, per poi sfumare nel corallo e terminare nelle tonalità scure, dal melanzana al blu notte passando per il verde militare. Le linee sono semplici, le silhouette quasi elisabettiane: colli altissimi e maniche a sbuffo, ma al posto dei ricami e degli intarsi, la lavorazione della pelle fa miracoli di pulizia delle forme.



Sul fronte accessori: le maxi borse con tracolla - spesso con dettagli di pitone - si portano a mano, mentre i sandali sono spesso bicolor o decorati con grandi fiori colorati, decorazioni che si ritrovano anche sui capi in pelle e le cinture. Particolarmente d'effetto gli abiti monocolore e gli ensemble in pelle, azzeccatissimi i bomber.



A caratterizzate tutta la collezione i tagli cut-out che costruiscono delle moderne armature metropolitane, spogliate dell'antica pesantezza e arricchite dalla leggerezza del design e la morbida, quasi sontuosa avvolgenza della pelle. Come si dice in questi casi, chapeau.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it