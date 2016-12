Tendenze colore: un'estate in rosso fragola!

Tra i colori tendenza per l' estate 2015 torna di gran prepotenza una delle nuances più femminili e amate: il rosso fragola . Declinato su abiti e accessori, vero e proprio shock vitaminico per il guardaroba, è un toccasana per l'umore: ecco come indossarlo al meglio!

Se bianco e blu sono colori troppo scontati per voi, il rosso riuscirà a dare ai vostri look quotidiani quella carica di energia che spesso vi manca! Seducente per antonomasia, quest'anno si è visto sulle passerelle più importanti da Balmain a Cédric Charlier, un abito rosso è quello che vi serve. Sono perfetti quello leggero di Michael Kors e quello lungo di Mango, da accessoriare con attenzione. Sì al sandalo con il tacco e a pochette discrete ma preziose.



Anche il classico completo pantalone si riveste di tutt'altra aurea se lo si sceglie in rosso, come dimostrano le passerelle di Acne Studios, Adam Lippes e Alexandre Vauthier. Ideale per le serate più fresche o per la città il blazer di Zara, da abbinare al pantalone aderente. Requisito fondamentale: sicurezza di sè e disinvoltura.



Un paio di scarpe che ogni donna dovrebbe possedere sono sicuramente le classiche décolleté in rosso: stupende quelle di Gianvito Rossi. Lo stesso discorso vale per l'iconica Bamboo Bag di Gucci. Se invece volete scegliere un bikini che metta in risalto la prima abbronzatura, quello firmato Heidi Klein è la scelta giusta. Romantici e sensuali gli abiti firmati Rosie Assoulin e Roland Mouret, mentre per una serata speciale scegliete un top ricercato, come quello con una sola manica frimato Vika Gazinskaya. Non correrete il rischio di passare inosservate!



