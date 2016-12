21 aprile 2015 È tempo di bikini: ecco i modelli più sensuali, chic, con stampe o vivacemente colorati Scoprite i nuovi due pezzi di tendenza per l'estate 2015, da acquistare subito e tenere sempre pronti per la prima abbronzatura Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Il bikini è uno dei simboli più emblematici dell’estate, del mare e del clima caldo. Lanciato negli anni Sessanta, ha visto varie evoluzioni e trasformazioni ma non è mai realmente passato di moda. Scoprite con noi i modelli in voga per l’estate 2015.

Se l’idea di esporvi al primo sole con un due pezzi colorato a netto contrasto con il vostro, ancora per poco, pallido colorito vi fa rabbrividire la soluzione è sempre un'unica nuance: il nero. Per voi le varianti di costumi offerti sono innumerevoli, per sempio con allacciatura dietro la schiena composta da più fili, ripresi anche sullo slip, oppure con reggiseno indicato per le taglie piccole leggermente più fasciante.



La vivacità dei colori non vi spaventa poi molto? Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalla stampa tie dye coloratissima prettamente anni Settanta, a quella fluo declinata su micro due pezzi, fino al buon vecchio plaisley nelle tonalità fredde del blu.



Oysho, per quest’anno, si orienta principalmente verso silhouette ridotte: lo slip proposto è a vita bassa e la parte superiore composta da un semplice reggiseno a triangolo, nessuna ingombrante imbottitura, solo colori e tinte più o meno vivaci per inaugurare la stagione al meglio.



Asos, invece, gioca con le forme più particolari. Potrete trovare in vendita slip a vita alta, che coprono sino appena sopra l’ombelico, e reggiseni lievemente imbottiti o con coppe a balconcino per enfatizzare il décolleté.



