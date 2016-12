Moda mare: le tendenze per i viaggi esotici

07:00 - Nonostante la primavera sia appena iniziata, il tempo di pensare alle vacanze è arrivato. E, se sei tra le fortunate a volare per lidi caldi per il ponte di Pasqua, ecco i nostri suggerimenti per i costumi più hot del 2015.



Dai bikini agli interi, passando per le varianti più sportive, quelle con stampe colorate oppure total black: vi proponiamo qui una selezione dei costumi più belli, scoprite e scegliete i vostri preferiti.



Per le amanti dell’intero le proposte di stagione sono variegate, ce n'è per tutti i gusti: sia che apprezziate particolarmente le forme retrò, con allacciatura incrociata dietro al collo, coppe lievemente strutturate e sgambatura bassa; sia che prediligiate silhouette sensuali, con profondo scollo frontale e sgambatura alta.



Non mancano nemmeno tipologie più tecniche, con allacciatura a zip sul davanti e silhouette che ricorda la muta da sub, come quello proposto da Lisa Marie Fernandez. Oppure molto particolareggiati, tanto da sembrare veri e propri body per la sera, come il modello in nero con inserti trasparenti di Rick Owens.



Preferite i bikini? Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Persistono quelli con le forme più striminzite comunemente detti “a triangolo”, in bianco candido (solo per le più abbronzate) di Dolce&Gabbana o con decorazioni varie, dalle floreali di Isabel Marant étoile ai colori pastello di Heidi Klein.



Non dimenticate comunque che il due pezzi può benissimo presentarsi anche in versione meno succinta e più sportiva, con slip a vita alta e coprente, e top sia senza spalline (non per forza a fascia) sia ibrido, con spalline sottili e forma fasciante.



