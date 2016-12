Femminilità romantica ma contemporanea: ecco il meglio delle primo giorno di sfilate milanesi

Stella Jean mixa colori e sapori etnici con forme e silhouette da pin-up: la sua Primavera Estate 2016 è un trionfo di stampe, fantasie e rouches. Femminile ma urbana la ragazza di Fay, che abbina i mini abiti ricamati fermati in vita dalla cintura a sandali piatti e a maxi borse da portare a mano.



Leggerezza e una certa aurea rinascimentale per Alberta Ferretti, dove il pizzo incontra tessuti impalpabili e costruisce abiti da ninfa. Attitudine iper contemporanea, invece, da N°21, dove Alessandro Dell'Acqua si diverte a disegnare la divisa della ragazza moderna, sdrammatizzando gli abiti eleganti con t-shirt e canotte bianche e abbinandoci curiosi sandali piatti.



Trasparenze e tessuti preziosi per Francesco Scognamiglio, mentre Fausto Puglisi recupera la sua anima più barocca: mini-dress iper decorati e giacche che diventano abito sulla passerella dello stilista siciliano.



Conclude il primo giorno di show il tedesco - ormai naturalizzato italiano - Philipp Plein, che porta in prima fila come ospite niente meno che Courtney Love. Non è un caso, quindi, che la sua collezione sia dedicata ad una donna determinata e sicura di sè, come una rockstar.



