7 aprile 2015 Borse a mano: ecco tutte le alternative per la bella stagione Tinte vivaci, colori pastello o... Scoprite i modelli di tendenza da sfruttare sia in ufficio che a cena fuori Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Sinonimo di eleganza, ma anche di praticità, le borse a mano sono un ottimo investimento in quanto sfruttabili 365 giorni l’anno nelle più svariate occasioni. Dalla cena con gli amici all’ufficio si rivelano sempre la scelta giusta, abbiamo selezionato per voi i modelli migliori per questa primavera.

Se a colpirvi maggiormente sono le nuance pastello e state cercando la variante migliore per i primi caldi, la soluzione per voi potrebbero essere i modelli proposti da Balenciaga, in lilla intenso; da Givenchy, in giallo limone; oppure da Stella McCartney, in tre colori.



Preferite tonalità sfruttabili tutto l’anno? In nero c'è il modello di Christopher Kane, di medie dimensioni è l’ideale se non avete troppe cose da portare con voi; in color caffelatte la borsa di Valentino; mentre sempre in nero, ma con manico particolare a forma circolare, quella di The Row.



Le varianti più estive le trovate invece da Tod’s, la cui borsa ricorda un gelato in bicolore rosso e bianco, da Bottega Veneta, bianca candida e delicata, da Dolce&Gabbana, in rosso inteso e da Loro Piana, color arancione vitaminico.



Qualcosa di iper femminile? Puntate sulla doctor bag di Miu Miu in rosa e rosso, oppure su quella di Chloé color cipria.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it