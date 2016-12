Mini abiti: i capi di tendenza per l'estate 2015

Gli abiti mini sono la soluzione perfetta per l'estate, corti e in tessuti leggeri si differenziano in tante tipologie e offrono una varietà ampia nella quale scegliere. Abbiamo selezionato diverse tipologie di vestiti corti per l' estate 2015 , dai colori accesi allo stile anni 70, scegliete quello che vi piace e più si adatta al vostro stile.

Look in jeans: come rinunciare a un mini abito in denim?

Look preppy: è lo stile college, quello che non passa mai di moda, specialmente durante il periodo estivo. I colori sono quelli classici, dal blu al bianco, puntate su un abito in cotone con colletto rigido e abbinateci delle stringate semplici.



Look anni 70: impossibile non rimanere affascinati dallo stile di quegli anni. I migliori abiti del periodo sono leggeri e decorati da stampe coloratissimea contrasto con il fondo scuro. Divertitevi ad abbinarli con gli accessori più estrosi.



Look da sera: parola d'ordine scintillare. Che sia per un matrimonio o per un compleanno speciale, le alternative che vi proponiamo sono due, una in bianco candido con dettagli luminescenti e un altro più sexy effetto pizzo.

Look in jeans: come fare ad abbandonare il denim in estate? Impossibile. Per le giornate più fresche c'è l'abito a camicia, maniche lunghe, allacciatura a bottoni frontale e misura corta, per le più sbarazzine la salopette.



Look hippy: è la tendenza numero uno per l'estate. Lasciatevi cullare dalle vibrazioni positive di questa moda, puntate sulla versione angelica in bianco con ricami piccoli oppure direzionatevi su quella dark con frange maxi.



Look colorato: l'estate è sinonimo di colore, e allora perché non osare? Due varianti per voi, una color giallo acido con inserti cut out e una arancione, per mettere in mostra le curve più sexy.



