Il colore da indossare questa primavera è il giallo

07:00 - Non appena arriva la bella stagione cercare di alleggerire il look è quasi una necessità: almeno in primavera, infatti, cerchiamo (se non di abolire) quantomeno di limitare i colori scuri. Spazio invece alle nuances più accese e delicate, che da sole bastano a riportare il buonumore nel guardaroba. Dopo il lilla, il colore del momento è un toccasana di vitalità: il giallo.

Sulle passerelle per la primavera estate 2015 di giallo se n'è visto tanto: da Balmain a Jacquemus, da Marni a Diane Von Furstenberg, da Salvatore Ferragamo a Celine passando per DKNY e Dsquared 2, ogni stilista ha voluto darne la sua interpretazione. Tra noi donne, però, in molte pensano sia un colore difficile da portare e, in parte, hanno ragione: l'importate è saperlo dosare. Ecco i nostri consigli.



Se si sceglie il giallo come colore principe meglio renderlo protagonista del look evitando troppe sovrapposizioni. L'abito lungo di Jenny Packman, ad esempio, sarà perfetto nelle sere d'estate e farà risaltare l'abbronzatura. Per portare un po' di sole in città già in primavera, invece, sono imperdibili la giacca di pelle color limone (Balenciaga) e lo spolverino lungo che illumina ogni outfit di Michel Lo Sordo.



Ci si può sbizzarrire con più facilità sul fronte accessori: un tocco di giallo infatti ravviva il più ordinario degli abbinamenti e non guasta mai. Che sia una borsa a tracolla (Dolce & Gabbana), una pochette (House of Holland) o un paio di décolléte (J Crew), l'aggiunta di un lampo di colore non può che far bene al vostro look. Non rinunciate a questa nuance neanche al mare: perfetti per la spiaggia il bikini di Eres e le espadrillas ricamate di Tory Burch.



