Abiti eleganti: corti oppure lunghi, scegliete tra i modelli più interessanti

07:00 - È la moda che fa sognare, quella definita da minuziose decorazioni e silhouette ricercate, siano esse lunghe o molto corte. Per le serate d’inverno, aspettando quelle più calde estive, abbiamo selezionato degli abiti importanti da sfoggiare nelle occasioni speciali.

In passerella da Erdem, a Parigi, la misura è appena sotto il ginocchio, le maniche sono lunghe, i materiali prediletti sono jacquard e velluto e il mood è decadente e romantico al tempo stesso.



Anche Giambattista Valli segue un percorso simile, le tonalità sono molto più delicate, si passa dall’avorio al rosa, senza dimenticare degli inserti in nero.



Da Valentino le forme si allungano, le texture delicate e i pattern naturali, tra farfalle e fiori.



Nei negozi potete trovare il lungo con scollo a V dorato di Diane Von Furstenberg, oppure più corto e con decori simmetrici di Emilio Pucci.



Anche Proenza Schouler punta sull’effetto metallico, bicolore blu navy e argento, evidenzia la vita con un laccio. Zuhair Murad predilige una silhouette striminzita, gremita di perline preziose.



Altro discorso per la proposta di Victoria Beckham, un cocktail dress definito da parte superiore minimal e inferiore colma di piume colorate.



