Tendenza bianco: capi e accessori giusti per sfoggiarlo d'estate

Candido e luminoso, il bianco è la tinta perfetta per il periodo estivo, ma come indossarlo? Vi diamo qualche consiglio per integrarlo nel vostro guardaroba e per sfoggiarlo liberamente, scongiurando l'effetto gelataio, sempre dietro l'angolo.

Per le più giovani una salopette in cotone o denim bianca

Puntate sul pezzo unico, come la tuta in cotone che evidenzia il punto vita

Un look sbarazzino composto da un abito in cotone corto

Per una mise comoda da giorno, il consiglio è quello di puntare su dei pantaloni in cotone o in denim, corti alla caviglia, da abbinare a ciabatte basse e a una camicia particolare, prediligete colori scuri e non tinte vivaci.

Volete mostrare le gambe? Con il bianco chiaramente si può, a patto che siate almeno un po' abbronzate. Scegliete una mini gonna a vita alta o un paio di shorts retrò e abbinateli a camicie semplici dalle linee pulite.

Il total white, ovvero vestirsi di bianco dalla testa ai piedi - più o meno -, comporta un pizzico di accortezza in più: potreste direzionarvi verso un pezzo unico, come la tuta sbracciata che si stringe in vita, oppure accostare una gonna a tubino con una canottiera a spalle sottili.

L'idea sbarazzina? Una salopette bianca da portare con scarpe da ginnastica o un mini abito a maniche corte dalle linee sportive.

