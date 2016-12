7 maggio 2015 Romantico, sportivo, ricercato: d'estate scegli di scoprire le gambe con un bel vestito Con l'arrivo delle giornate calde, viene voglia di sfoggiare un abito leggero e un paio di sandali. Ecco i modelli sui cui puntare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Finalmente la bella stagione è al via e con l'alzarsi delle temperature è naturale alleggerire il guardaroba: gonne e vestiti, perciò, tornano prepotentemente di moda. Leggeri e freschi, abbiamo selezionato per voi le tendenze in fatto di abiti estivi direttamente dalle passerelle. Ce ne sono eleganti, hippie, sportivi o romantici: qual è il modello che preferite?

Per la primavera estate 2015 i designer si sono sbizzarriti nello scoprire le gambe: dal mini-dress floreale di Blumarine all'abito che scende morbido disegnato da Angelos Bratis, le collezioni sono un tripudio di femminilità. Da Burberry Prorsum lo chemisier diventa trasparente nelle sfumature del viola, mentre ricorda le divise da tennis l'abitino di Alexander Wang.



Super romantico e adatto ad una cerimonia, invece, l'abito ricamato di Alberta Ferretti. Come da Lemaire dove l'abito è fermato in vita da una cintura della stessa fantasia per un total look estremamente raffinato. Effetto gran sera per l'abito in paillettes di Agnona mentre ha un sapore hippie l'abito lungo di Missoni.



L'abitino a stampa vichy di Oscar De La Renta è fresco e perfetto per il giorno, quello di Marni a fantasia floreale, invece, è adatto ad una cerimonia importante. Piacerà molto alle ragazze più giovani il vestito tutto margherite di RED Valentino, splendido anche con un paio di sneakers bianche ai piedi.



Lo chemisier di Vivetta si distingue per il particolare delizioso del colletto a forma di mani che si uniscono, da sempre tratto distintivo della designer. Fa pensare subito alle sere d'estate l'abito lungo di Missoni mentre quello di Delpozo è romanticissimo grazie all'ampia gonna anni Cinquanta. L'abito lungo di Isabel Marant, infine, è l'ideale per una cena elegante, ma va indossato rigorosamente con i tacchi alti!



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it