03 maggio 2024 15:30

Britney Spears smentisce la lite con il fidanzato: ecco cosa ha detto

Britney Spears avrebbe avuto una violenta lite con il fidanzato Paul Soliz in hotel a Los Angeles e sarebbe stata soccorsa in ambulanza e portata in ospedale avvolta in una coperta e in evidente stato confusionale. Poche ore dopo però Britney ha postato un video su Instagram in cui mostra una caviglia gonfia e racconta la sua versione dei fatti incolpando la madre e negando le "notizie false" diffuse dai media.