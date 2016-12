Speciale matrimonio, cinque look da cerimonia

Ogni volta che vi ritrovate invitate a un matrimonio la scelta del look è complicata. Ciò a cui mirate principalmente è comodità ed eleganza, ma come ottenerle entrambe senza troppi sforzi? La soluzione è più semplice di quanto possiate credere: basta scegliere un abito adatto al proprio fisico .

Le ballerine <strong>Tory Burch</strong> sono eleganti e non aggiungano un centimetro in più alla figura

MOLTO MAGRA - Impara a valorizzare la tua fisicità e non avere timore di mettere in mostra i muscoli con un mini abito

Il rosa romantico è il colore ideale per presenziare a un matrimonio. In più sta bene a tutte! (Top<strong> Steve J & Yoni P</strong>)

PETIT - Uno dei trucchi per sembrare più alta e slanciata è puntare su un look spezzato. Prova un completo composto da crop top e gonna pantalone

Curvy: dimenticate le restrizioni destinate a una silhouette curvilinea e ricordatevi di puntare l'attenzione sul punto vita e/o sul décolleté. Una soluzione interessante potrebbe essere un abito con stampa dalla lunghezza media fino al ginocchio e con maniche a tre quarti o lunghe a seconda delle vostre esigenze.

Fianchi larghi: se il vostro cruccio sono i fianchi importanti non c'è da drammatizzare, il consiglio è sempre quello di focalizzarsi sul proprio punto di forza: per esempio le spalle o il punto vita. Una veste a maniche lunghe, con o senza pattern, con punto vita molto alto e gonna svasata ad altezza ginocchia potrebbe rivelarsi la scelta per voi.

Molto magra: fisico estremamente asciutto e muscoli in evidenza? Non nascondeteli ma imparate a valorizzarli. Un mini abito corto e sbracciato (ricordatevi però di portare con voi un soprabito o una giacca) magari con fiori grafici o altri simboli disegnati vi valorizzerà sicuramente. Delle scarpe chiare a tacco alto vi daranno poi quella spinta in più.

Petit: il vostro fisico è proporzionato ma scarseggiate in fatto di altezza? I trucchi per sembrare più alta e slanciata sono innumerevoli. In occasione di un matrimonio potreste orientarvi verso un completo composto da crop top e gonna pantalone ampia e leggera. Un colore tenue come il rosa vi si adatterà alla perfezione, mentre per i piedi puntate a dei sandali dorati.

Molto alta: vi sentite una bambina intrappolata nel corpo di un gigante? Niente paura, vi basterà indossare un abito molto lungo e semplice, con linee morbide, e accostarlo a un paio di ballerine. Il colore giusto da indossare per voi potrebbe essere il blu navy.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it