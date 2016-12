Zaino in spalla: ecco i modelli più glam

07:00 - Ai tempi della scuola e dell'università lo zaino era l'incubo di tutte: ingombrante, dal peso specifico di una tonnellata e, soprattutto, dalle fantasie quantomeno improbabili. Oggi, invece, la tendenza anni Novanta dello zaino in spalla torna prepotente, in una versione insospettabilmente glamour: da Valentino a Givenchy, da Alexander Wang a Marc by Marc Jacobs, ecco i nostri modelli preferiti.

Sia sulle passerelle che fuori dalle sfilate tra gli addetti ai lavori, la tendenza zaino imperversa prepotente già da un paio di stagioni: colorato o in pelle, è l'accessorio preferito da modelle e fashion editor. Quando è nero sta bene su tutto, anche sul cappotto più elegante: tra i modelli di Givenchy, Moschino e The Row c'è solo l'imbarazzo della scelta. È blu scuro con tante tasche quello di Marc by Marc Jacobs.



Per chi ama le nuances più accese, invece, è un piacere per gli occhi il modello color geranio di Proenza Schouler, che affronta indenne tutte le stagioni. Lo stesso dicasi per lo zaino color caramello di Philipp Lim. Classico a righe, infine, nella proposta di Tory Burch.



Per chi non ha paura delle fantasie audaci, d'altra parte, la nuova collezione Rockstud arcobaleno di Valentino è il match ideale: difficile passare inosservati. Rosa Barbie per lo zaino griffato Moschino by Jeremy Scott e fantasia dai colori acidi per Alexander Wang. Un classico rivitato, invece, per l'intramontabile Eastpak, nella versione Courrèges.



