Bergamo, scontro frontale tra due auto: morta bambina di 8 anni  

Il fratello di 9 anni ha riportato la frattura del femore e altre tre persone, tutte adulte, sono rimaste ferite, due in modo grave. Tra queste la nonna dei due bimbi. Nello scontro, sulla ex statale 671, sono rimaste coinvolte due vetture. All'origine dello scontro potrebbero esserci una distrazione o un problema legato alla pioggia che la notte scorsa cadeva in tutta la zona.

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte a Clusone, in provincia di Bergamo .

Tgcom24

I due bambini viaggiavano in direzione Castione su un’auto, una Seat Ibiza grigia, guidata dalla nonna di 60 anni, rimasta ferita. Il veicolo di nonna e nipoti, per cause ancora al vaglio, si sarebbe scontrato frontalmente con un’altra auto, una Bmw 320 nera che viaggiava nella direzione opposta e i cui occupanti, un uomo di 47 anni e una donna 60 anni, sono rimasti feriti gravemente. Lo scontro è stato particolarmente violento e la bambina di 8 anni è morta sul colpo.

I soccorritori hanno lavorato a lungo e i feriti sono stati trasportati con i due elicotteri e le ambulanze in diversi ospedali. Anche la nonna, in condizioni gravi, è stata portata a Brescia in Elisoccorso. Gli altri feriti sono stati portati in ambulanza all’Humanitas Gavazzeni e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.