Borse peluche: morbide ed eccentriche quanto basta, sono un must have di stagione

07:00 - Segni di riconoscimento? Morbide, anzi morbidissime. Parliamo delle borse peluche, disponibili in pelo vero come ecologiche, sono tra le tendenze must have per l’inverno 2014-15.

In passerella a Milano le hanno presentate il duo di Au Jour Le Jour, colorate come caramelle, sono delle pochette piuttosto ampie da abbinare ai look più disparati.



Anche Marques Almeda le sceglie per la stagione invernale, le sue proposte si indossano a tracolla e contengono lo stretto necessario. Bidimensionali quelle in pelliccia di Givenchy.



Forma a secchiello in semplice nero la borsa di Alice+Olivia, sempre total black ma da portare a mano quella ampia di Christopher Raebourn.



Si passa al colore vivace con Maiyet, in giallo sole –impossibile non rischiarare anche la giornata più tetra-, metà pelle e metà materiale soffice, la proposta di Proenza Schouler.



Sembra un vero peluche la clutch batuffolo de The Row; bicolore con pelo lungo di Yves Salomon, entrambe sfruttabili anche con una giacca di pelle, o di jeans, durante la prossima primavera.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it