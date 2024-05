Slovacchia, ferito il premier Robert Fico: gli hanno sparato

Contro il premier sono stati sparati quattro colpi di arma da fuoco: Fico, colpito allo stomaco, al petto e a un arto, è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale. La polizia ha fatto sapere di aver già arrestato il sospetto attentatore, che si nascondeva tra la folla.

Il premier della Slovacchia Robert Fico è stato ferito in un attentato ad Handlova, a 150 chiulometri dalla capitale Bratislava, al termine di una riunione di governo.

Il vicepresidente del parlamento, Lubos Blaha, ha confermato l'incidente durante una riunione parlamentare, che è stata sospesa. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute del premier slovacco.

La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha immediatamente condannato l'attacco "brutale e sconsiderato" al primo ministro. "Sono scioccata.

Auguro a Roberto Fico tanta forza in questo momento critico per riprendersi dall'attacco", ha scritto il capo dello Stato in un messaggio su Facebook.



Condanna dell'attentato anche da parte della presidente Ue Ursula von der Leyen: "Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non hanno posto nella nostra societa' e minano la democrazia, il nostro bene comune piu' prezioso. I miei pensieri sono rivolti al primo ministro Fico e alla sua famiglia", ha scritto su X.