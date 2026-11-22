Il suo corpo era senza vita nel cortile condominiale, nel retro della birreria che ha gestito per una quarantina d'anni. Evidenti i segni di una morte violenta, che gli investigatori hanno attribuito poi a calci e pugni, per i quali è finito in carcere un dipendente, Daniele Leo, 44 anni a dicembre prossimo. È morto così Francesco Zangari, 66 anni, conosciuto come Franco, il gestore del Manhattan Pub di Torino. È stato trovato senza vita intorno alle 10 di venerdì e, dopo la chiamata al 112, sono accorse le volanti, la squadra mobile e la scientifica della polizia. Il medico legale ha rilevato vari traumi, confermando che il decesso era stato per i colpi subiti.