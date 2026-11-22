Il suo corpo era senza vita nel cortile condominiale, nel retro della birreria che ha gestito per una quarantina d'anni. Evidenti i segni di una morte violenta, che gli investigatori hanno attribuito poi a calci e pugni, per i quali è finito in carcere un dipendente, Daniele Leo, 44 anni a dicembre prossimo. È morto così Francesco Zangari, 66 anni, conosciuto come Franco, il gestore del Manhattan Pub di Torino. È stato trovato senza vita intorno alle 10 di venerdì e, dopo la chiamata al 112, sono accorse le volanti, la squadra mobile e la scientifica della polizia. Il medico legale ha rilevato vari traumi, confermando che il decesso era stato per i colpi subiti.
Indagini in corso per chiarire il movente
Le indagini, coordinate dalla procura di Torino, diretta da Giovanni Bombardieri, hanno portato in breve tempo all'identificazione del dipendente, rintracciato nelle vicinanze del locale e accompagnato in Questura.
Restano da chiarire i motivi dell'aggressione. Intanto, l'uomo è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il fermo, disposto dalla procura di Torino, con l'accusa di omicidio pluriaggravato.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcune ore prima del ritrovamento del corpo, Zangari era rimasto nel locale insieme al dipendente. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione, degenerata in una violenta colluttazione proseguita nel piazzale sul retro del pub: il titolare sarebbe caduto a terra e sarebbe stato colpito con calci e pugni fino alla morte.
Lo storico pub di Torino
Per decenni punto di riferimento per l'underground torinese, il locale in via Giachino, alla periferia nord della città, nel quartiere Borgo Vittoria, da sempre si popolava di giovani e insieme di intere famiglie, tra concerti dove molte band hanno mosso i loro primi passi e tavolate di legno e le panche in cui la pizza si alternava alla cucina tradizionale, fra l'interno cortile all'aperto e i due piani coi muri costellati di graffiti colorati, col palco sempre montato per la musica dal vivo nello spazio che si apre una volta scese le scale.
La notizia della morte di Zangari era circolata sui social, dopo che alcuni clienti avevano trovato la serranda del locale abbassata e un foglietto bianco con la scritta: "Il Manhattan è chiuso per lutto". Decine i messaggi di cordoglio, anche da una serie di musicisti. Sullo scalino d'ingresso una rosa rossa e altri fiori.