L'episodio è avvenuto intorno alle 16:30 di sabato 12 settembre ed è stato ripreso da un passante in un video. Dopo la lite, l'automobilista era risalito in macchina ed era partito a tutta velocità con la portiera del passeggero ancora aperta, sembrando di voler andar via. Poi, in preda alla rabbia e sotto gli occhi dei presenti, ha investito uno dei ciclisti rimasti sul ciglio della strada, proseguendo la corsa sulla Gardesana. I motivi iniziali del litigio sono al vaglio delle forze dell'ordine.