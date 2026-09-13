sulla Gardesana

Nel Veronese come un mese fa a Torino, automobilista litiga con tre ciclisti e ne investe uno

L'uomo è stato poi rintracciato, dopo che un passante aveva filmato la scena. Analogie con quanto accaduto a Lanzo Torinese l'8 agosto

13 Set 2026 - 17:16
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Un automobilista di 26 anni di Verona ha investito un ciclista tedesco sulla Gardesana, nel comune di Bardolino (Verona), dopo una lite con un gruppo di tre ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. Lo scrive L'Arena di Verona. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda e se l'è cavata con escoriazioni. L'automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. Un fatto analogo era accaduto a Lanzo Torinese lo scorso 8 agosto.

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Un passante ha filmato l'investimento

 L'episodio è avvenuto intorno alle 16:30 di sabato 12 settembre ed è stato ripreso da un passante in un video. Dopo la lite, l'automobilista era risalito in macchina ed era partito a tutta velocità con la portiera del passeggero ancora aperta, sembrando di voler andar via. Poi, in preda alla rabbia e sotto gli occhi dei presenti, ha investito uno dei ciclisti rimasti sul ciglio della strada, proseguendo la corsa sulla Gardesana. I motivi iniziali del litigio sono al vaglio delle forze dell'ordine.

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Il precedente di Lanzo Torinese

 Un gruppo di ciclisti, lo scorso 8 agosto a Lanzo Torinese, era stato deliberatamente investito dopo un litigio da un automobilista, il 73enne Giuseppe Campagna è di Coassolo (Torino), che poi aveva fatto perdere le sue tracce. Dei quattro feriti, due sono stati feriti in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. L'automobilista si era successivamente presentato ai carabinieri ed è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio stradale.

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