Dalla lite all'omicidio: 34enne ucciso con almeno otto coltellate a Monza

La vittima, con molteplici condanne alle spalle per reati contro la persona e il patrimonio e sorvegliato speciale, è stato aggredito fuori dall'abitazione. Ma il tutto avrebbe avuto origine dentro la casa. Una lite, di fatto. Le sue grida hanno terrorizzato e allarmato tutti i condomini. Il 38enne, a quanto emerso, poco prima era uscito per andare a recuperare un coltello da cucina in un ristorante poco distante. È stato proprio il ristoratore, vedendolo correre via con la lama in mano, a chiamare per primo il 112.