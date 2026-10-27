Dalla lite all'omicidio: 34enne ucciso con almeno otto coltellate a Monza
Il motivo del conflitto alla base è ancora ignoto. Per l'aggressione mortale è stato arrestato un uomo di 38 anni di origine ecuadoriana
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Omicidio a Monza. Un uomo di 34 anni è stato ucciso da un uomo di origini ecuadoriane di 38 anni e sarebbe stato colpito con almeno otto coltellate in tutto il corpo. L'episodio si è verificato nella serata di lunedì 26 ottobre in via Pisacane e alla base ci sarebbe una lite per motivi ancora ignoti.
Il litigio dentro le quattro mura e poi i colpi
La vittima, con molteplici condanne alle spalle per reati contro la persona e il patrimonio e sorvegliato speciale, è stato aggredito fuori dall'abitazione. Ma il tutto avrebbe avuto origine dentro la casa. Una lite, di fatto. Le sue grida hanno terrorizzato e allarmato tutti i condomini. Il 38enne, a quanto emerso, poco prima era uscito per andare a recuperare un coltello da cucina in un ristorante poco distante. È stato proprio il ristoratore, vedendolo correre via con la lama in mano, a chiamare per primo il 112.
Il momento dell'arresto
Ferito e agonizzante, il 34enne è riuscito a trascinarsi fino all'esterno del palazzo, per poi accasciarsi a terra proprio al centro della corte. Lì lo hanno soccorso i carabinieri, nel frattempo allertati da altre telefonate dei residenti, insieme ai paramedici del 118. A qualche metro di distanza, in stato confusionale, presumibilmente per abuso di alcolici, hanno poi fermato il 38enne.