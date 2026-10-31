Frosinone, lite in stazione finisce a coltellate: morto un 48enne

A Castro dei Volsci, provincia di Frosinone, una lite nei pressi del bar della stazione ferroviaria è finita a coltellate e uno dei due protagonisti dello scontro è rimasto ucciso. La vittima è un uomo di 48 anni del posto. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri l'accoltellamento è avvenuto poco dopo le 21 di sabato 31 ottobre e l'uomo è stato colpito da alcuni fendenti ed è rimasto gravemente ferito. Il personale del 118 ha fatto intervenire un elicottero per trasferirlo a Roma ma l'uomo è deceduto. I carabinieri della compagnia di Frosinone e della locale stazione hanno fermato una persona sulla quale sono in corso accertamenti.