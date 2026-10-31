Frosinone, lite in stazione finisce a coltellate: morto un 48enne

A Castro dei Volsci, provincia di Frosinone, una lite nei pressi del bar della stazione ferroviaria è finita a coltellate e uno dei due protagonisti dello scontro è rimasto ucciso. La vittima è un uomo di 48 anni del posto. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri l'accoltellamento è avvenuto poco dopo le 21 di sabato 31 ottobre e l'uomo è stato colpito da alcuni fendenti ed è rimasto gravemente ferito. Il personale del 118 ha fatto intervenire un elicottero per trasferirlo a Roma ma l'uomo è deceduto. I carabinieri della compagnia di Frosinone e della locale stazione hanno fermato una persona sulla quale sono in corso accertamenti.
Fermato un 38enne
La vittima è Claudio Mantua, che abitava a non molta distanza dal luogo del delitto. I carabinieri hanno fermato e stanno valutando la posizione di un 38enne di Castro dei Volsci che poco prima del delitto era stato visto in compagnia della vittima. Si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza che illuminano la zona per verificare se abbiano ripreso la lite e le coltellate. Gli inquirenti stanno verificando se ci sia un legame tra la lite, le coltellate, e lo spaccio di droga che in genere avviene nel fine settimana nei pressi dello scalo ferroviario di Castro. Claudio Mantua, lavorava per Trenitalia nel servizio di ristorazione sui treni e secondo alcune informazioni non ancora confermate, stava andando a prendere servizio per il turno di notte. Dopo essere stato colpito da alcuni fendenti è rimasto a terra, ferito in modo grave.