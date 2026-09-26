Uomo fatto a pezzi a Torino, il fermato: "L'ho ucciso involontariamente dopo un litigio" | Il suo legale: "Ha consumato droghe di ogni tipo"

Butig, donna transessuale, ha spiegato di "non aver partecipato" all'omicidio. "Era consapevole di quello che stava accadendo, ma non ha partecipato - ha affermato il suo legale -. Ha riferito di aver comprato i sacchi neri, ma questa era l'unica partecipazione attiva. Ha confessato di essere stata là, di aver partecipato al festino, ma non alle fasi successive". A proposito dell'omicidio, viene aggiunto, "non ha capito cosa stesse accadendo e la stessa cosa vale per le fasi successive perché era in crisi e si è chiusa in camera. Adesso è provata, la sua condizione è fragile". Per Budig "l'omicidio neanche è in contestazione".