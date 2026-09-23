Ladro ucciso nel Cuneese, la vedova: "Non esistono persone buone e cattive"

"Sentiamo e leggiamo tante cose, ma io voglio dire che non esistono persone buone e cattive. Persone che meritano di morire o altre che fanno bene a sparare". È quanto affermato dalla compagna di Gjovalin Lazri, il 36enne di origini albanesi ucciso nella notte tra sabato e domenica sera scorsi a Baldissero D'Alba, nel Cuneese. La donna ha affidato le proprie parole alla sua legale che ha poi provveduto a diffonderle. "Mio figlio non ha più un padre e io sono distrutta dal dolore. Deve venire tutta la verità, chiedo solo che la giustizia faccia il suo corso", ha affermato. Per la morte dell'uomo la Procura ha iscritto nel registro degli indagati Roberto Mollo, il 35enne proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri. All'uomo viene contestato il reato di omicidio volontario.