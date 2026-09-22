Ladro ucciso a Baldissero d'Alba (Cuneo), il sindaco: "Solidali col nostro concittadino, non lo voleva colpire"

"Siamo solidali con il nostro concittadino, non voleva colpire l'altro ragazzo". È questa la posizione che Michele Lusso, sindaco di Baldissero d'Alba (Cuneo), esprime in diretta a "Mattino Cinque" parlando di Roberto Mollo, il giovane che nella notte tra sabato e domenica ha sparato a uno dei ladri introdottisi nella sua proprietà, uccidendolo.
Il primo cittadino descrive un profilo lontano da qualsiasi indole violenta. "È un bravo ragazzo, una persona tranquilla e calma. Preso, però, dallo spavento e dal panico, ha fatto quel che ha fatto", spiega, ricostruendo un gesto che attribuisce all'emotività del momento più che a una volontà precisa. Nel centro del Cuneese, sottolinea, lo sgomento è generale: nulla di simile era mai accaduto da quelle parti.
Lo stesso sentimento affiora tra chi abita nel piccolo comune, che si è schierato compatto a sostegno dell'indagato, ora a piede libero. "In quei momenti, ognuno ha la sua reazione. Avendo un'arma a portata di mano, potrebbe succedere di tutto, non si sa", osserva un residente, provando a immaginare cosa significhi trovarsi svegliati nel cuore della notte da un'intrusione.
Una lettura condivisa anche da altri abitanti, che insistono sull'impossibilità di ragionare lucidamente in circostanze del genere. "Purtroppo, sul momento diventa difficile pensare", commenta un altro cuneese, prima di affidare a una frase l'auspicio dell'intera comunità: "Spero che, per lui, finisca tutto bene".