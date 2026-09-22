Ladro ucciso a Baldissero d'Alba (Cuneo), il sindaco: "Solidali col nostro concittadino, non lo voleva colpire"

Il primo cittadino descrive un profilo lontano da qualsiasi indole violenta. "È un bravo ragazzo, una persona tranquilla e calma. Preso, però, dallo spavento e dal panico, ha fatto quel che ha fatto", spiega, ricostruendo un gesto che attribuisce all'emotività del momento più che a una volontà precisa. Nel centro del Cuneese, sottolinea, lo sgomento è generale: nulla di simile era mai accaduto da quelle parti.